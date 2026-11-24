İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütünün (OPCW) faaliyetlerini engelleyerek küresel barış ve güvenliği tehlikeye attığını savundu.

Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, kimyasal silahlar konusunda o kadar endişeli ki dünyadaki kimyasal silah denetleme kuruluşunu işlevsiz hale getiriyor." ifadelerini kullandı.

OPCW'nin faaliyetlerini askıya almak ve hayati önem taşıyan programlarını daraltmak zorunda kalabileceğine dikkati çeken Erakçi, ABD'nin örgütün görevlerini yerine getirmesini engelleyerek küresel barış ve güvenliği kasıtlı olarak riske attığını ileri sürdü.

Erakçi, paylaşımını "Utanç verici." ifadesiyle tamamladı.

OPCW'deki mali kriz ve ABD'nin katkı payı

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan OPCW, kimyasal silahların geliştirilmesini, üretilmesini, stoklanmasını ve kullanılmasını yasaklayan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin uygulanmasını denetliyor. Örgüt, kimyasal silah stoklarının imhasını doğrulamanın yanı sıra üye ülkelere teknik destek ve yardım sağlıyor.

OPCW, 2026 yılına ilişkin üye ülkelerin geciken katkı payları nedeniyle mali krizle karşı karşıya bulunuyor.

Örgütün en büyük mali destekçilerinden ABD'nin yaklaşık 17 milyon avroluk yıllık katkı payının büyük bölümünü henüz ödememesi, mali sıkıntıların başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

OPCW Genel Direktörü Sabrina Dallafior, gerekli ödemelerin yapılmaması halinde örgütün 2027'de kimyasal silahların denetimi ve imhası ile teknik yardım programlarına yönelik bazı faaliyetlerini durdurmak zorunda kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Öte yandan CNN televizyonu, geçen günlerde isimleri açıklanmayan 7 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD istihbaratının İran'ın kirli bomba ve kimyasal silahlarla başkent Washington'a saldırı düzenlemeye yönelik planlar yaptığını tespit ettiğini öne sürmüştü.