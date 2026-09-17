Erakçi, Çin ile stratejik ortaklığın bölgede dengeleri belirleyeceğini söyledi

Erakçi, Çin ile stratejik ortaklığın bölgede dengeleri belirleyeceğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Çin'deki temaslarının ardından yaptığı açıklamada istişarelerin başarılı geçtiğini ve Tahran'ın Pekin ile stratejik ortaklığına büyük değer verdiğini belirtti. Erakçi, alınan kararların bölgede gelecekteki stratejik dengeleri belirleyeceğini ve zincirleme etkilere yol açacağını ifade etti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Çin ile yürütülen istişarelerin başarılı geçtiğini belirterek, Tahran'ın Pekin yönetimiyle oluşturduğu stratejik ortaklığa büyük değer verdiğini söyledi.
Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Çin'deki temaslarının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Çin'deki görüşmelerde başarılı istişarelerde bulunduklarını kaydeden Erakçi, İran'ın Çin ile zaman içinde oluşan stratejik ortaklığa büyük değer verdiğini belirtti.
Erakçi, "Bugün alınan kararlar, bölgede gelecekteki stratejik dengeleri belirleyecek ve ölçülemeyecek derecede zincirleme etkilere yol açacaktır." ifadelerini kullandı.
Erakçi ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in barışa ilişkin ortaya koyduğu 4 ilkenin kilit önem taşıdığını kaydetti.
Çin Devlet Başkanı Şi'nin Orta Doğu ve Körfez bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için açıkladığı 4 temel ilke; ulusal egemenlik, uluslararası hukukun üstünlüğü, güvenlik ve kalkınma dengesi ile barış içinde bir arada yaşama başlıklarından oluşuyor.
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