Erakçi, Hürmüz şartlarına arabuluculardan kesin yanıt beklediklerini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erakçi, Hürmüz şartlarına arabuluculardan kesin yanıt beklediklerini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'ye ilettikleri şartlara arabuluculardan henüz kesin yanıt almadıklarını, gelecek cevaba göre karar alacaklarını belirtti. ABD Başkanı Trump ise İran'ın şartlarını kabul etmediğini açıklamıştı.

TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda ABD'ye ilettikleri şartlara ilişkin henüz arabuluculardan kesin bir yanıt almadıklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Erakçi, ABD'deki temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda sunduğu şartlara ilişkin açıklamalarını gördüklerini belirten Erakçi, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak henüz arabuluculardan cevap alınmadı. Elbette ABD Başkanı'ndan hem iyi hem de çelişkili açıklamalar duyuluyor. Biz arabulucular vasıtası ile kesin cevabı bekliyoruz, gelecek cevaba göre karar alacağız."

Erakçi, ABD'de yoğun temaslarda bulunduğunu ve müzakerelerin ilerlemesi için İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından belirlenen şartları arabulucular vasıtası ile karşı tarafa ilettiklerini kaydetti.

Hürmüz Boğazı'nın açılması için İran'ın ileri sürdüğü şartların uygulanması gerektiğini söyleyen Erakçi, bu konuda geri adım atmayacaklarının altını çizdi.

Erakçi son olarak, ülkesini diplomasi yolunu denememe konusunda suçlayabilecek kimsenin olmadığını, diplomasi ile müzakere yolunu kapatmadıklarını ancak İran halkının haklarını savunmaktan da vazgeçmeyeceklerini ifade etti.

İran heyeti, BM Genel Kurulu marjında gittiği ABD'de, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin Katar arabuluculuğunda ABD'ye 7 şart sunmuştu.

Ancak ABD Başkanı Trump, İran'ın şartlarını kabul etmediklerini açıklamıştı.

BM Genel Kurulu sonrası İran Cumhurbuşkanı Mesud Pezeşkiyan ülkesine dönerken, Erakçi'nin çarşamba gününe kadar ABD'de kalması kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriHürmüz BoğazıDonald TrumpABD BaşkanıPolitikaGüncelDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TasteAtlas listesinde ikinci sıraya çıkan beyranın ustalarından tepki: Bu bir yemek, çorba sayılmamalı TasteAtlas listesinde ikinci sıraya çıkan beyranın ustalarından tepki: Bu bir yemek, çorba sayılmamalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk Dil Bayramı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı:
2.5 ay önce Ela şimdi de Serra Bir çocuk daha hayatını kaybetti 2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha hayatını kaybetti
Arda’nın Mbappe’ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor Arda'nın Mbappe'ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor
Babacan’dan eski mesai arkadaşı Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Müdahale edecek gücü yok Babacan’dan eski mesai arkadaşı Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Müdahale edecek gücü yok
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu İlk kez böyle yanıt verdi Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! İlk kez böyle yanıt verdi
10:41
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifası sonrası ilk açıklama
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama
10:40
Ekibi var kendisi yok Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü
Ekibi var kendisi yok! Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü
10:28
Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
10:17
Hastane yatağından Madrid’e çağrı Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü
Hastane yatağından Madrid’e çağrı! Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü
09:33
Fon soruşturması derinleşiyor Erdin Özel gözaltına alındı
Fon soruşturması derinleşiyor! Erdin Özel gözaltına alındı
09:05
Düğün fotoğrafçısına kabusu yaşattılar: Cinsel saldırıda bulunurken video çekmişler
Düğün fotoğrafçısına kabusu yaşattılar: Cinsel saldırıda bulunurken video çekmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 11:23:30. #7.13#
SON DAKİKA: Erakçi, Hürmüz şartlarına arabuluculardan kesin yanıt beklediklerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei