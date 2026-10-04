Erakçi, İran'ın diplomasiye hazır olduğunu, saldırıya yanıtın güçlü olacağını söyledi - Son Dakika
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Erakçi, İran'ın diplomasiye hazır olduğunu, saldırıya yanıtın güçlü olacağını söyledi

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Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran-Washington arasındaki dolaylı görüşmelerde İran'ın adaletli çözüm için diplomasi yolunda ilerlemeye hazır olduğunu belirtti. Erakçi, askeri saldırıya yanıtın geçmişe göre daha güçlü olacağını, ABD yaptırımlarının çözüm olmadığını savundu.

TAHRAN (AA) – İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Tahran ile Washington arasındaki dolaylı görüşmelere ilişkin, "İran adaletli bir çözüm yolu için diplomasi yolundan ilerlemeye hazır." dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Erakçi, başkent Tahran'da yabancı büyükelçiler ve diplomatik temsilcilerle bir araya geldi.

Erakçi, burada yaptığı konuşmada, ülkesine yönelik olası bir saldırıya ilişkin, "Eğer düşman bir kez daha askeri saldırı yolunu seçerse İran'ın vereceği yanıt geçmişe göre daha güçlü olacak. İran adaletli bir çözüm yolu için diplomasi yolundan ilerlemeye hazır." dedi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sonrasında iki İranlı diplomattan ülkeyi terk etmelerini istemesine ilişkin ise Erakçi, "Planlanan şekilde ABD'ye gittik ve döndük. ABD'nin bu iddiaları gerçekten ilginç." ifadelerini kullandı.

BM Genel Kurulu marjında İran'ın komşu ülkeleriyle, özellikle Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan ülkelerle dostane ve olumlu görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyleyen Erakçi, şöyle konuştu:

"Komşu ülkelerle güven inşa etme yolunda ilerleme kaydediyoruz. Körfez'deki kardeşlerimiz bu yolda bizimle birlikte. Fars (Basra) Körfezi'nde barış ve istikrarın sağlanması için olan ortak irade bölge ülkeleri ile birlikte oluşturuldu ve bu konuyla ilgili olarak ciddi adımlar atılmaktadır."

ABD'nin İran'a uyguladığı yeni yaptırımlar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erakçi, ABD'nin hem askeri hem de diplomasi alanında başarısız olduğunu savundu.

Erakçi, "Askeri bir çözüm yolu yok, daha fazla yaptırımla da bir çözüm yolu yok. Diplomasiye dayalı olarak İran'a yönelik bu haksız savaşı sona erdirecek bir çözüm bulunabilir." diye konuştu.

Kaynak: AA
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