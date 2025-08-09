CHENGDU, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda karate erkekler kumite 60 kilodaki ödül töreninde altın madalya kazanan Türk sporcu Eray Şamdan (ortada), gümüş madalya kazanan Japonya'dan Hashimoto Hiromu (solda) ve bronz madalya kazanan Yunanistan'dan Christos Xenos görülüyor, 8 Ağustos 2025. (Fotoğraf: Jiang Hongjing/Xinhua)
Eray Şamdan, 2025 Dünya Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı
