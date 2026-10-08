Erbaa Belediyesi ve TOGÜ Erbaa SHMYO\'nun evde bakım iş birliği başladı

Erbaa Belediyesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, imzaladıkları iş birliği protokolü kapsamında ortak çalışma yürütüyor

Öğrenciler ve öğretim elemanları, belediyenin evde bakım ekipleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine konuk olarak bakım hizmetlerine destek veriyor.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ile Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İrfan Usta tarafından imzalanan protokol, uygulanmaya başlandı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü evde bakım hizmetlerine katılan öğrenciler, öğretim elemanları eşliğinde okulda edindikleri teorik bilgileri uygulamada pekiştirme fırsatı buluyor.

İş birliği kapsamında hasta hijyeni, beslenme desteği, iletişim, hijyen eğitimi ve mobilizasyon egzersizleri gibi bakım destek çalışmalarına katkı sunuluyor.

Böylece hem ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetlerin güçlendirilmesi hem de öğrencilerin mesleki deneyim kazanması hedefleniyor.