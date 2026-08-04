Erbaa\'da İlker Parlak İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı'na düşerek kaybolan 21 yaşındaki İlker Parlak için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gıyabi cenaze namazı Kelkit Mahallesi Alaaddin Keykubat Caddesi'ndeki baba evinin önünde kılındı.

Törene, Parlak'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

İlçede 28 Mayıs'ta Kelkit Çayı kenarında skuter ile özçekim yapan ve akraba oldukları öğrenilen 4 arkadaş, dengelerini kaybederek suya düşmüştü.

Sudaki adacığa çıkan Atakan Kale ve Furkan Kale kurtarılmış, İlker Parlak ile Oğuz Kale (26) ise akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

Yürütülen arama çalışmaları sonucu Oğuz Kale'nin cesedi, 3 Haziran'da suya düştükleri noktadan 13 kilometre uzaklıkta bulunmuştu. İlker Parlak ise tüm aramalara rağmen bulunamadı.