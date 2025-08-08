Erbaa\'da İnekler Göletten Kurtarıldı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otlarken gölete düşen 3 inek, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Kelkit Mahallesi'nde Kelkit Çayı kenarında meydana geldi. Mustafa Yağcı'ya ait inekler, otlarken çay kenarındaki 2 ayrı gölete düştü. Hayvanlarını kendi imkanlarıyla çıkaramayan Yağcı, durumu Erbaa Belediyesi itfaiyesine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yakındaki bir işletmeye ait iş makinesinin desteğiyle, gölette mahsur kalan inekleri kurtardı. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonunda sağ olarak çıkarılan hayvanlar, sahibine teslim edildi.