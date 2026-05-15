Erbaa\'da Minibüs Kazası: 11 Yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Hakan Ö. yönetimindeki 60 AGB 936 plakalı minibüs, Karayaka Bulvarı'nda Hüseyin U. idaresindeki işçilerin bulunduğu 60 M 1856 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
