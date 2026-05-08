Erbaa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Tokat'ın Erbaa ilçesine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla F.E, H.Ö. ve M.Ü'yü gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 62 gram uyuşturucu ele geçirildi.