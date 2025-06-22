Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında 4 evde hasar meydana geldi.
İlçeye bağlı Tepekışla köyünde Ömer Ünal'a ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın Naime Yılmaz, Rukiye Ünal ve Nesrin Ünal'ın evlerine de sıçradı.
Vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında 4 evde hasar meydana geldi.
Son Dakika › Güncel › Erbaa'da Yangın: 4 Ev Zarar Gördü - Son Dakika
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