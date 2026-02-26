Erbakan: Fakir Sofrası Poz Verme Yeri Değil

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Her sene olduğu gibi bu ramazanda da AK Partili yöneticiler fakir fukara sofralarında poz verme telaşına girdiler. Oysa ki Erbakan Hocamız'ın dediği gibi fakir fukaranın sofrasında yer almak o sofrada fiziksel olarak bulunmakla değil, uygulanacak doğru ekonomi modeliyle o sofraya birkaç tabak fazla yemek koymakla olur" dedi.

Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Her sene olduğu gibi bu Ramazan'da da AK Partili yöneticiler fakir fukara sofralarında poz verme telaşına girdiler. Beyefendiler yıllardır uyguladıkları borç-faiz-zam-vergi ekonomisi ve sebep oldukları yüksek enflasyonla her sene bir tabak yemek daha eksilttikleri sofralara misafir olup, bunu da medyada paylaşma yarışındalar. Oysa ki Erbakan Hocamız'ın dediği gibi fakir fukaranın sofrasında yer almak o sofrada fiziksel olarak bulunmakla değil, uygulanacak doğru ekonomi modeliyle o sofraya birkaç tabak fazla yemek koymakla olur. Bunu gerçekleştirebilecek olan da Milli Görüş'tür."