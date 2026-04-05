Erbil'de IKDP Kampına Saldırı

Irak'ın Erbil kentinin Köysancak ilçesinde, İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin (IKDP) Azadi Kampı'na füze ve insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

Yerel medyaya göre, İran'da faaliyet yürüten yönetim karşıtı IKDP'nin Erbil'in Köysancak ilçesindeki Azadi Kapı'na saldırı düzenlendi.

IKDP üyelerinin ailelerinin kaldığı kampa bir füze ve bir İHA ile düzenlenen saldırıda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.