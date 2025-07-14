Irak'ın Erbil kentinde Hurmala petrol sahasına bomba yüklü iki insansız hava aracı (İHA) ile saldırı yapıldığı bildirildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Biriminden konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, akşam saat 20.20 ile 20.25'te Erbil'in Hurmala petrol sahasına bomba yüklü 2 İHA atıldığı, olayda can kaybının olmadığı açıklandı.
Son Dakika › Güncel › Erbil'de Petrol Sahasına İHA Saldırısı - Son Dakika
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