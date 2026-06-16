Ercan Isparta'da Gül Hasadı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ercan Isparta'da Gül Hasadı Yaptı

Ercan Isparta\'da Gül Hasadı Yaptı
16.06.2026 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuğba Işık Ercan, Isparta'da gül üreticileriyle buluşup hasada katıldı, gül kültürüne vurgu yaptı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Isparta'da gül bahçesinde hasada katıldı.

Bir dizi program kapsamında Isparta'ya gelen Ercan, Güneykent beldesindeki gül bahçesinde sabahın erken saatlerinde hasat yapan üreticiler ve tarım işçileriyle buluştu.

Ercan'ı Güneykent Belediye Başkanı İsmail Hakan Türen karşıladı.

Bahçede gül toplayan ve incelemelerde bulunan Ercan, üreticilerle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ercan, burada yaptığı konuşmada, güzel bir ortamda kendilerine sunulan güller için Allah'a şükrettiklerini söyledi.

Gül denince Hz. Muhammed'in hatırlandığını belirten Ercan, "Gülü O'nun (Hz. Muhammed) kokusu olarak görürüz. Isparta'da bu güzel gül kültürünü bizlere yaşattıkları için emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bugün Hicri yılbaşı. Biz de gül bahçesinde Hicri yılbaşını karşılamanın ayrı bir güzelliğini yaşıyoruz. Topraklarımız çok bereketli, maşallah. Güllerimizin her daim bereketli olmasını diliyorum. Gül sularımız, gül yağlarımız bütün dünyaya güzellikler ulaştırsın, insanları güzelliklerle buluştursun." ifadelerini kullandı.

Daha sonra beldede bulunan gül ürünlerinin sergilendiği müzeyi ziyaret eden Ercan, Gül, Gül Yağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) fabrikasında incelemelerde bulundu.

Fabrikadaki üretim süreçlerine ilişkin bilgi alan Ercan, güllerden oluşturulan havuzda fotoğraf çektirdi.

Güneykent'te üç dönem belediye başkanlığı yapan eski Belediye Başkanı Fahrettin Gözgün de Ercan'a gülün üretimden işlenme aşamasına kadar olan sürecine ilişkin sunum yaptı.

Ziyaretlerde, Ercan'a AK Parti Isparta Kadın Kolları Başkanı Dilek Gündüz ve partililer eşlik etti.

Ziyaretlerin ardından Ercan, programları için Burdur'a gitti.

Kaynak: AA

Gül Ve Gül Yağı Satış Kooperatifi, Tuğba Işık Ercan, Yerel Haberler, AK Parti, Politika, Ekonomi, Isparta, Kültür, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ercan Isparta'da Gül Hasadı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ili sevince boğan gelişme Vali duyurdu: Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekliyoruz Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz
Nisan Sanayi Üretimi Yüzde 6 Arttı Nisan Sanayi Üretimi Yüzde 6 Arttı
ABD-İran mutabakatı sonrası Avrupalı petrol şirketlerinin hisseleri düştü ABD-İran mutabakatı sonrası Avrupalı petrol şirketlerinin hisseleri düştü
Üniversite kampüsünde korkunç kaza Üniversite kampüsünde korkunç kaza
Anlaşma sağlandı Ruben Amorim, İtalyan devinin başına geçti Anlaşma sağlandı! Ruben Amorim, İtalyan devinin başına geçti
Transfer trajedisi Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı Transfer trajedisi! Ailesiyle imza atmaya giderken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

13:24
Dünya Kupası’nın sürprizi bahisçiyi yıktı 1 milyon dolar bir anda buhar oldu
Dünya Kupası'nın sürprizi bahisçiyi yıktı! 1 milyon dolar bir anda buhar oldu
13:06
Annesi Ece İrtem’in kullandığı ilacı açıkladı O gece alkolle birlikte...
Annesi Ece İrtem'in kullandığı ilacı açıkladı! O gece alkolle birlikte...
12:46
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran’a yaptırım uygulamıyoruz
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran'a yaptırım uygulamıyoruz
12:31
AK Parti’nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar
AK Parti'nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar
11:53
TRT’de Dünya Kupası krizi Spiker görevden alındı
TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı
11:18
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 13:30:03. #7.12#
SON DAKİKA: Ercan Isparta'da Gül Hasadı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.