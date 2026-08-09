Manifest konserinde ortalık karıştı! Bir anda sahneye atladı
Manifest’in Bodrum’daki konserinde güvenlik önlemlerini aşan bir erkek sahneye çıkarak grup üyelerinden Hilal’e sarıldı ve fotoğraf çektirmek istedi. Manifest üyelerinin kısa süreli şaşkınlık yaşadığı olayda güvenlik görevlileri gence müdahale ederek sahneden indirdi. Konser daha sonra kaldığı yerden devam etti.
Manifest, Bodrum Gümbet Dolgu Alanı’nda düzenlenen konserde hayranlarıyla bir araya geldi. Binlerce kişinin izlediği konserde grubun performansı devam ederken beklenmedik bir olay yaşandı.
İzleyiciler arasındaki bir erkek, güvenlik önlemlerini aşarak bir anda sahneye çıktı.
HİLAL’E SARILIP FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEDİ
Şarkının devam ettiği sırada sahnede ilerleyen genç, grup üyelerinden Hilal’in yanına gitti. Hilal’e sarılan genç, ardından ünlü şarkıcıyla fotoğraf çektirmek istedi.
Yaşananlar karşısında Manifest üyeleri kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Güvenlik görevlileri hızla müdahale ederek sahneye çıkan kişiyi alandan uzaklaştırdı.
KONSER KALDIĞI YERDEN DEVAM ETTİ
Olayın ardından Manifest üyeleri performanslarına kaldıkları yerden devam etti. Binlerce kişinin önünde yaşanan anları izleyiciler cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
ESİN BAHAT’IN DOĞUM GÜNÜNÜ SAHNEDE KUTLADILAR
Konserde ayrıca grup üyelerinin arkadaşları Esin Bahat için doğum günü kutlaması yapıldı. Manifest üyeleri, Bahat’ın doğum gününü sahnede kutladı.
Son Dakika › Manifest › Manifest konserinde ortalık karıştı! Bir anda sahneye atladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)