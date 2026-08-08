İspanya\'dan İtalya\'ya karşı hamle! Kimlik ve pasaport kontrolü başlıyor

İspanya ile İtalya arasında geçici sınır kontrolleri nedeniyle yaşanan gerilim karşılıklı adımlarla büyüdü.

BBC'nin haberine göre İspanya hükümeti, İtalya'nın İspanya'dan gelen yolculara yönelik başlattığı geçici sınır kontrollerini kaldırmaması üzerine aynı yönde karşılık verme kararı aldı.

Yerel saatle gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek uygulamayla İtalya'dan İspanya'ya gelen yolcuların kimlik ve pasaport bilgileri kontrol edilecek. Tedbirlerin 7 Eylül'e kadar devam edeceği bildirildi.

"MÜTEKABİLİYET" MESAJI VERMİŞTİ

İspanya hükümeti gün içerisinde İtalya'ya çağrıda bulunarak geçici sınır kontrollerinin kaldırılmasını istemişti. Madrid yönetimi, aksi durumda mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda orantılı tedbirler alınacağını açıklamıştı.

İtalya ise İspanya'nın bu çıkışına karşılık "ültimatom" kabul etmeyeceğini bildirdi. İtalyan yönetimi, Sebte'ye yönelik yeni bir göç dalgası beklendiğini gerekçe göstererek kontrollerin en az 15 Ağustos'a kadar süreceğini belirtti.

800'DEN FAZLA DÜZENSİZ GÖÇMEN SEBTE'YE YÜZMEYE ÇALIŞTI

İki ülke arasındaki gerilimin arka planında düzensiz göç hareketliliği yer alıyor. Fas'taki Castillejos kasabasının kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yüzerek ulaşmaya çalışan 800'den fazla düzensiz göçmene müdahale edildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, gelişmelerin ardından hükümetin tüm kaynaklarını seferber ettiğini açıkladı.

Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine İspanya hükümeti güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetleri de bölgeye konuşlandırma kararı aldı.