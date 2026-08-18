Galatasaray'la da anılan Musiala, sahada 3 gün arayla ikinci kez bayıldı - Son Dakika
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Galatasaray'la da anılan Musiala, sahada 3 gün arayla ikinci kez bayıldı

Galatasaray\'la da anılan Musiala, sahada 3 gün arayla ikinci kez bayıldı
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Bayern Münih'te 3 gün önce RB Leipzig'e karşı oynanan maçta oyuna sonradan dahil olan Jamal Musiala, baygınlık geçirip kenara gelmişti. Alman oyuncu, bugün de Heidenheim maçının 61. dakikasında dahil olduğu maçın 69. dakikasında yere yığıldı. Musiala, sağlık ekiplerinin tedavisi sonrası oyundan alındı. Musiala'nın ismi Galatasaray'la da anılıyor.

Bundesliga devi Bayern Münih’in Alman yıldızı Jamal Musiala, saha içinde korku dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. 

3 GÜN ARAYLA İKİNCİ KEZ BAYILDI

3 gün önceki RB Leipzig mücadelesinde oyuna sonradan girip sıcaklık nedeniyle baygınlık geçiren Alman futbolcu, benzer bir kabusu Heidenheim maçında da yaşadı. Karşılaşmanın 61. dakikasında oyuna dahil olan 23 yaşındaki yetenek, oyuna girdikten sadece 8 dakika sonra, 69. dakikada aniden yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin sahada yaptığı ilk müdahalenin ardından genç oyuncu kenara alınmak zorunda kaldı. Musiala'nın yaşadığı rahatsızlığı nedeni henüz açıklanmadı. 

GALATASARAY'LA DA ANILIYOR

Son dönemde transferde adı Galatasaray ile de anılan Musiala’nın arka arkaya yaşadığı bu sağlık sorunları, futbol dünyasında derin endişe yarattı.

Bayern Münih, Galatasaray, RB Leipzig, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'la da anılan Musiala, sahada 3 gün arayla ikinci kez bayıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'la da anılan Musiala, sahada 3 gün arayla ikinci kez bayıldı - Son Dakika
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