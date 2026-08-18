Gaziantep\'te Yeni Partili vekili bıçaklayan ismin de YENİ Parti saflarına geçtiği ortaya çıktı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanan ve acilen ameliyata alınan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e saldıran kişinin kimliği şok etkisi yarattı. Meriç'in sedyeyle ambulansa taşındığı sırada kendisini bıçaklayan kişinin Seydi Ahmet Keleş olduğunu söylediği anlar kameraya yansırken, Keleş'in de tıpkı Meriç gibi kısa süre önce CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçtiği ortaya çıktı.

24 TEMMUZ'DA "YENİDEN TARİH YAZMAYA VAR MISINIZ"?" DİYEREK DUYURMUŞTU

Daha önce CHP Oğuzeli İlçe Başkanlığı görevini yürüten ve partisinden istifa eden Seydi Ahmet Keleş, 24 Temmuz'da Yeni Parti saflarına katıldığını duyurmuştu.

Keleş, rozet taktıktan sonra yaptığı paylaşımda "Yeniden tarih yazmaya var mısınız? Bugün yeni bir başlangıcın, yeni bir umudun ve ortak geleceğe duyulan inancın günüdür. Yeni parti çatısı altında adalet ve demokrasi anlayışıyla yola çıkıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

BUTLAN KARARINA SERT ÇIKMIŞTI: BENİM GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL

Seydi Ahmet Keleş, CHP'de tartışmalara neden olan "mutlak butlan" kararına sert tepki göstermiş ve yaptığı açıklamada örgütün iradesinin yok sayılmasını kabul etmediğini belirterek, "Benim Genel Başkanım, kurultay delegelerimizin oylarıyla seçilmiş olan Özgür Özel'dir" demişti.

Keleş'in aynı siyasi parti çatısı altında buluştuğu milletvekiline yönelik gerçekleştirdiği bu kanlı saldırının nedeni araştırılırken, emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.