Gaziantep'te Yeni Partili vekili bıçaklayan ismin de YENİ Parti saflarına geçtiği ortaya çıktı - Son Dakika
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Gaziantep'te Yeni Partili vekili bıçaklayan ismin de YENİ Parti saflarına geçtiği ortaya çıktı

Gaziantep\'te Yeni Partili vekili bıçaklayan ismin de YENİ Parti saflarına geçtiği ortaya çıktı
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ameliyata alınan YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e saldıran kişinin kimliği şok etkisi yarattı. Meriç'in ambulansa taşınırken kendisini bıçaklayan kişi olarak işaret ettiği eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş'in, kısa süre önce CHP'den istifa ederek tıpkı Meriç gibi YENİ Parti saflarına geçtiği ortaya çıktı. Emniyet güçleri kanlı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürüyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralanan ve acilen ameliyata alınan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e saldıran kişinin kimliği şok etkisi yarattı. Meriç'in sedyeyle ambulansa taşındığı sırada kendisini bıçaklayan kişinin Seydi Ahmet Keleş olduğunu söylediği anlar kameraya yansırken, Keleş'in de tıpkı Meriç gibi kısa süre önce CHP'den istifa ederek Yeni Parti'ye geçtiği ortaya çıktı.

24 TEMMUZ'DA "YENİDEN TARİH YAZMAYA VAR MISINIZ"?" DİYEREK DUYURMUŞTU 

Daha önce CHP Oğuzeli İlçe Başkanlığı görevini yürüten ve partisinden istifa eden Seydi Ahmet Keleş, 24 Temmuz'da Yeni Parti saflarına katıldığını duyurmuştu. 

Gaziantep'te Yeni Partili vekili bıçaklayan ismin de YENİ Parti saflarına geçtiği ortaya çıktı

Keleş, rozet taktıktan sonra yaptığı paylaşımda "Yeniden tarih yazmaya var mısınız? Bugün yeni bir başlangıcın, yeni bir umudun ve ortak geleceğe duyulan inancın günüdür. Yeni parti çatısı altında adalet ve demokrasi anlayışıyla yola çıkıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

BUTLAN KARARINA SERT ÇIKMIŞTI: BENİM GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL

 Seydi Ahmet Keleş, CHP'de tartışmalara neden olan "mutlak butlan" kararına sert tepki göstermiş ve yaptığı açıklamada örgütün iradesinin yok sayılmasını kabul etmediğini belirterek, "Benim Genel Başkanım, kurultay delegelerimizin oylarıyla seçilmiş olan Özgür Özel'dir" demişti. 

Keleş'in aynı siyasi parti çatısı altında buluştuğu milletvekiline yönelik gerçekleştirdiği bu kanlı saldırının nedeni araştırılırken, emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.

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Son Dakika Yeni Parti Gaziantep'te Yeni Partili vekili bıçaklayan ismin de YENİ Parti saflarına geçtiği ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Çallı Murat Çallı:
    Pasta büyük olunca paylaşmak zorunda oluyor galiba 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gaziantep'te Yeni Partili vekili bıçaklayan ismin de YENİ Parti saflarına geçtiği ortaya çıktı - Son Dakika
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