İBB Davası\'nda 65. gün.. Ercan Saatçi: “Hayatımda ihale görmedim. Nasıl, niye yapılır; bilmiyorum”

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - İBB Davası'nda savunma yapan sanatçı Ercan Saatçi, "Açıkçası hayatımda ihale görmedim. İhale nasıl yapılır, niye yapılır; vallahi bilmiyorum. Yani biz müzisyenler ve sanatçılar pek ticaretten anlamayız" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 53'ü tutuklu 414 sanıklı İBB Davası'nın ikinci duruşmasının ilk oturumu, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'ne inşa edilen yeni duruşma salonunda yapıldı.

40 günlük aranın ardından 65'inci gününde devam eden duruşmada İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Yönetim Kurulu Başkanvekili Mehmet Çakılcıoğlu savunma yaptı. 1989 yılında belediyeye şehir plancısı olarak girdiğini belirten Çakılcıoğlu, üzerine atılı suçları reddederek "Şüpheli Cemal Güneş'in savcılıktaki ifadesinde yer alan ve gerçekleştiğini söylediği eylemi anlatırken kullandığı 'Hatırladığım kadarıyla', 'Miktarını hatırlamıyorum', 'Yüksek ihtimalle' ve 'Ancak bunu da net olarak hatırlamıyorum' ifadeleri eylemin gerçekleştiğine dair çok büyük soru işaretlerini ve tereddütleri barındırmaktadır. Tekrar ediyorum, bu suçlamayı kabul etmiyorum. Şikayetçi Cemal Güneş ile herhangi bir irtibatım olmadığı gibi kamuda çalıştığım uzun yıllar boyunca o kişiden ne de başkasından herhangi bir rüşvet almadım. Yurt dışı yasağımın kalkmasını ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

"HAYATIMDA İHALE GÖRMEDİM"

Ardından sanatçı Ercan Saatçi'nin savunmasına geçildi. Eylem 78'deki ihaleye değinen Saatçi, şunları söyledi:

"Öncelikle bir aile şirketine mensup olmam nedeniyle ben buradayım. Aile şirketindeki fiili görevim ve hukuki açılımında da ne imza yetkim vardır ne de bir şirket yönetmeyle ilgili bir şeyim vardır. Açıkçası hayatımda ihale görmedim. İhale nasıl yapılır, niye yapılır; vallahi bilmiyorum. Yani biz müzisyenler ve sanatçılar pek ticaretten anlamayız. İkincisi de 119, bir para aklama eylemi diyor. Tabii bu suçlamalar yöneldiğinde biz de araştırdık. Ben de aslında suçumun ne olduğunu çok merak ettiğim için bayağı içine girdim. Bütün belgeleriyle aslında isnat edilen o para aklama denilen suçun da banka dekontlarına kadar hepsini tarafınıza bazılarını sunduk, bazılarını da sunacağız. Hatta bu konuda ben inceleme bile talep ediyorum şirket hesaplarının çünkü para karşılığında hiçbir mal, ürün almadık diyen firma, açıkçası hesaba yani hesabımıza para yatırmış, ürünü de teslim almış. Teslimat makbuzu dahil hepsi hazırdır. Onu rapora ekleyeceğiz.

"HİÇBİR ÖRGÜTE ÜYE OLMADIM"

Onun dışında örgüte üyelik diye bir şey okudum. Vallahi ben hayatımda hiçbir örgüte üye olmadım. Toplum nezdinde de bilinir, ben gayet milliyetçi bir insanım. 96 yıllarında bir PKK tehdit etmişti, devlet de bana iki koruma vermişti. Onun dışında hiçbir yani örgütle adım geçmedi hiçbir şekilde. Dolayısıyla ben iddiaların her birini reddediyorum ve beraatımı ama öncelikle de yaptığım işten dolayı yurt dışı yasağımın kaldırılmasını istirham ediyorum. Bu 1,5 yıllık dönemde yaklaşık Avrupa turnesi, Azerbaycan turnesi vesaire hiçbirine gidemedim ki imzaları vardı, hepsinde de cezai şart ödemek durumunda kaldım. Şimdi eylülde yine yurt dışı turnelerim var. Dolayısıyla bunlara gidebilmek ve mesleğimi sürdürebilmek için ivedilikle yurt dışı yasağımın kaldırılmasını istirham ediyorum."

"SADECE İMAMOĞLU'NU TANIYORUM"

Savcının "Kültür A.Ş yetkililerini, genel müdürleri, daire başkanlarını vesaire tanır mısınız? İrtibatınız var mı" sorusuna yanıt veren Saatçi, "Ben şöyle arkamı döndüğümde bir tek Ekrem Bey'i tanıyorum. Yani onu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu için bütün Türkiye tanıyor. Onun dışında ben kimseyi tanımıyorum. Ben ilk gözaltına alınıp Vatan Caddesi'ne sabahın 06.30'unda getirildiğimde 'Hangi örgüte üye olduğunu orada görürsün' demişti polis arkadaşlar. İçeri girdim 400-500 kişi vardı, bir kişiyi tanımıyorum. Sonradan koğuşlara gelince Ekrem Bey'i gördüm ve olayı yeni yeni ayıkıyorum" ifadelerini kullandı.

Saatçi'nin savunmasının ardından davanın ikinci duruşmasının ilk günü tamamlandı. Duruşmaya yarın devam edilecek.