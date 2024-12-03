Ercan Yüksel Davasında Hapis Cezası - Son Dakika
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Ercan Yüksel Davasında Hapis Cezası

Gazeteci Ercan Yüksel'in gözüne yumruk atan 2 sanığa hapis cezası verildi, diğerleri beraat etti.

03.12.2024 11:17
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Gazeteci Ercan Yüksel'in kornea nakli yapılan gözüne yumruk atılması sonucu büyük oranda görme yetisini kaybettiği kavgaya ilişkin 6 müşteki sanığın yargılandığı davada, kardeş olan 2 müşteki sanığa hapis cezası verildi.

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, müşteki sanık Ercan Yüksel avukatı Leyla Han Tüzel ile birlikte katıldı.

Duruşmada, Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, müşteki sanıklardan Ercan Yüksel, Hasan Canberk Savaşeri ve Mevlüt Çalışkan'ın olay tarihinde Avcılar Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde kameraman, fotoğrafçı ve şoför olarak görev yaptıkları anlatıldı.

Ekibin, 28 Ocak 2022'de yoğun kar yağışının Avcılar ilçesindeki olumsuz etkilerine ilişkin haber çalışmaları için görevlendirildiği ve Çalışkan idaresindeki araçla seyir halinde oldukları belirtildi.

Mütalaada, ekibin içinde bulunduğu aracın yolun kaygan olması nedeniyle ani fren yaparak, önlerinde seyir halinde olan mağdur sanık Arslan Erdem'in kullandığı, oğulları Servet ve Deniz Erdem'in ise içinde olduğu araca arkadan çarptığı kaydedildi.

Bunun üzerine iki grubun da araçlarından inerek tartışmaya başladığı belirtilen mütalaada, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Servet ve Deniz Erdem'in, Ercan Yüksel'in gözüne birçok kez yumrukla vurarak yaralanmasına neden oldukları aktarıldı.

Mütalaada, diğer kişilerin de kavgaya dahil olarak birbirlerini darbettikleri ve hafif şekilde yaralandıkları kaydedildi.

Bilirkişi raporuna göre Servet Erdem'in, Ercan Yüksel'i boyun bölgesinden tutarak yere düşürdüğünün tespit edildiği aktarıldı.

6 müşteki-sanığa da ceza istendi

Mütalaada, bu kapsamda, Deniz ile Servet Erdem'in "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" ve "kasten yaralama" suçlarından 2 yıl 8'er aydan, 8'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Ercan Yüksel, Hasan Canberk Savaşeri ve Mevlüt Çalışkan'ın "kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanarak kasten yaralama", baba Arslan Erdem'in de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 8'er aydan, 2'şer yıla yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mütalaaya karşı söz alan müşteki sanık Ercan Yüksel'in avukatı Tüzel, müvekkilinin olay sırasında herhangi bir eylemde bulunmadığını, sadece gözüyle yüzünü korumaya çalıştığını belirterek, beraatine karar verilmesini istedi.

2 kişiye ceza verildi, diğerleri beraat etti

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Deniz Erdem'i önce 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Erdem'in eylemi sonucu Yüksel'in uzuv kaybı oluşacak şekilde yaralandığını değerlendiren mahkeme, cezayı 6 yıl 3 aya yükseltirken, sanığın diğer suçlardan delil yetersizliği nedeniyle beraatine hükmetti.

Sanık Servet Erdem'i de "kasten yaralama" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, Mevlüt Çalışkan'a, Servet Erdem'e yönelik eylemi nedeniyle açılan davanın, tarafların uzlaşması dolayısıyla düşmesine, diğer müşteki sanıkların da üzerlerine atılı suçlardan beraatlerine hükmetti.

Duruşma savcısı karara itiraz edecek

Kararın açıklanmasının ardından duruşma savcısı, gerekçeli karar hazırlanıncaya kadar istinaf başvuru süresinin korunması istemiyle mahkemeye dilekçe sundu.

Kararın, usul ve yasaya aykırı hususlar içerdiği belirtilen dilekçede, mütalaaya aykırı verilen kararın bozulması için istinaf yoluna gidileceği bilgisi not düşüldü.

Kaynak: AA

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