Erciş'te 300 Kadın Okuma Yazma Kursunu Tamamladı

Van'ın Erciş ilçesinde Aile Destek Merkezlerinde (ADEM) açılan okuma yazma kurslarına katılan 300 kadın, mezuniyet sevinci yaşadı.

Kaymakamlığın katkılarıyla açılan okuma yazma kursuna katılan 300 kadın, okuma yazma öğrendi.

Kaymakam Murat Karaloğlu, ADEM konferans salonunda düzenlenen etkinlikte kadınların mezuniyet sevincine ortak oldu.

Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle yürütülen kursların verimli geçtiğini belirten Karaloğlu, kursiyerlerin gösterdiği azim ve fedakarlığın takdire şayan olduğunu ifade etti.

Okuma yazma öğrenmenin avantajlarını anlatan Karaloğlu, "Okuma yazma öğrenen kadınlarımız sosyal ve kültürel hayata daha hızlı adapte olacaklar. Merkezlerimizde okuma yazmanın yanında dikiş, nakış, seramik ve el sanatları gibi birçok alanda eğitim veriliyor. Kadınlarımız bu kurslarla hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de sosyal etkinliklere katılıyor." dedi.

Kursiyerlerden 63 yaşındaki Birgül Çiftçi ise "Okuma yazma öğrendikten sonra günlük yaşamda daha bağımsız hale geldik. Daha önce hastane ve resmi kurumlarda zorlanıyordum. Artık tek başımıza hastaneye gidebiliyor, servislere binebiliyor ve işlerimizi yapabiliyoruz." diye konuştu.

Kurs sayesinde okuma yazma öğrendiğini anlatan 36 yaşındaki Songül Baş da "Çocuklarımla birlikte çalışıyordum ama okuma yazmam yeterli değildi. Hocamız sayesinde bu yıl büyük ilerleme kaydettim. Çok mutluyum." şeklinde konuştu.