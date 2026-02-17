Erciş\'te Camiler Ramazan Öncesi Temizleniyor

Van'ın Erciş ilçesinde ramazan ayı öncesi, camilerde temizlik yapıldı.

Kaymakamlık tarafından başlatılan ibadethane temizliği çalışmaları sürüyor.

Ekipler, vatandaşların daha sağlıklı, hijyenik ve güvenli ortamlarda ibadetlerini yerine getirmeleri için camilerde temizlik çalışması başlattı.

30 kişiden ekip, ilçe genelindeki camilerin iç bölümleri, avluları, abdesthaneleri ve çevresini temizledi.

Temizlik çalışmasını yürüten personellerden Uğur Nazlı, ramazan ayı öncesi kapsamlı temizlik çalışması başlattıklarını söyledi.

Nazlı, "Kaymakamımız Murat Karaloğlu'nun talimatlarıyla camilerimizde vatandaşlarımızın ibadetlerini temiz ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirmeleri için canla başla çalışıyoruz. Camilerimizde cam silme, yer süpürme, toz alma gibi temizlikleri yaptıktan sonra gül suyu döküyoruz." dedi.