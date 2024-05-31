Erciş'te fen bilgisi öğretmeni materyal tasarım yarışmasında dereceye girdi - Son Dakika
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Erciş'te fen bilgisi öğretmeni materyal tasarım yarışmasında dereceye girdi

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Van'ın Erciş ilçesinde görev yapan Fen Bilgisi Öğretmeni Serpil Çürük, Uluslar Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışmasında dereceye girerek sergileme ödülü kazandı. Çürük, öğrencileriyle birlikte geliştirdiği materyallerle sindirim sistemi konusunu daha kolay öğrenmelerini sağladı.

31.05.2024 11:36
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Erciş'te fen bilgisi öğretmeni materyal tasarım yarışmasında dereceye girdi

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde görev yapan Fen Bilgisi Öğretmeni Serpil Çürük, katıldığı Uluslar Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışmasında dereceye girerek sergileme ödülü kazandı.

Erciş Mehmet Demir Ortaokulunda görev yapan Serpil Çürük, öğrencileriyle geliştirdiği materyallerle hem TÜBITAK 4006 yarışmasında dereceye girdi hem de Uluslar Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışmasında dereceye girdi. Materyalle sindirim sistemindeki organları doğru eşleştiren Fen Bilgisi Öğretmeni Serpil Çürük, bu tarz çalışmayla daha verimli olduğunu söyledi. Serpil Çürük, "Sindirim sistemi panosu adıyla bir materyal tasarladım. Bu materyal sayesinde öğrenciler sindirim sistemini, yapı ve organlarını ve bunların görevlerini daha kolay şekilde öğreniyorlar. Bu materyalye TÜBITAK 4006 ile Uluslar Arası Yenilikçi Öğretim Materyalleri Tasarım Yarışmasında derece aldı. Bu projeyi temel olarak öğrencilerimle başlattım. 4006 sürecini öğrencilerimle birlikte yürüttüm" dedi.

Kaynak: İHA

Erciş, Van, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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