Van'ın Erciş ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.
Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Öğrenciler ve öğretmenlerin halk oyunları gösterisi sunduğu etkinlikte, kursiyerler türküler seslendirdi.
Ardından, merkezde bir yıl boyunca açılan kurslara katılan vatandaşların ürettikleri ürünlerin sergilendiği serginin açılışı yapıldı.
Hayat boyu öğrenmenin önemine vurgu yapılan etkinlik, fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Programa Kaymakam Murat Karaloğlu'nun eşi Gamze Karaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şakir Deniz, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Erciş'te Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinliği - Son Dakika
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