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Erciyes Projesi kapsamında Teknoloji ve Kariyer Günleri düzenlendi - Son Dakika
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Erciyes Projesi kapsamında Teknoloji ve Kariyer Günleri düzenlendi

Erciyes Teknopark tarafından yürütülen Bootcamp Erciyes Projesi kapsamında düzenlenen 'Teknoloji ve Kariyer Günleri' etkinliğine, Erciyes Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz, Microsoft MVP ödüllü yazılım eğitmeni Ömer Çolakoğlu, BayGAMER kurucusu Umut Bayır ve bağımsız oyun geliştiricisi Selman Özkeçeci konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte, Erciyes Teknopark firmaları da yaklaşık 400 katılımcıyla birebir görüşerek iş ve staj imkanları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Erciyes Projesi kapsamında Teknoloji ve Kariyer Günleri düzenlendi
15.12.2023 - 16:31,  Güncelleme: 16:33
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Erciyes Teknopark tarafından yürütülen Bootcamp Erciyes Projesi kapsamında "Teknoloji ve Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi.

Erciyes Teknopark'tan yapılan açıklamaya göre, teknopark hizmet binasında gerçekleşen etkinliğe, Erciyes Teknopark Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz, Microsoft MVP ödüllü yazılım eğitmeni Ömer Çolakoğlu, BayGAMER kurucusu Umut Bayır ve bağımsız oyun geliştiricisi Selman Özkeçeci konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmaların ardından Erciyes Teknopark firmaları, yaklaşık 400 katılımcıyla birebir görüşerek iş ve staj için bilgi alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA
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