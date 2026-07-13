Erciyes'te Serinlik Arayan Tatilciler - Son Dakika
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Erciyes'te Serinlik Arayan Tatilciler

13.07.2026 12:35
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Kayseri'de Tekir Yaylası'nda sıcak havadan kaçan tatilciler, çadırlarda serinliğin tadını çıkarıyor.

KAYSERİ'de Erciyes Dağı eteklerindeki Tekir Yaylası'nda 2 bin 200 metre yükseklikte sıcaktan bunalan vatandaşlar, kentten uzakta kurulan çadırlarda tatil yaparak serinliyor. Kendi çadırıyla gelip 4 kişilik aile için çadır alanı kiralamak isteyen doğaseverler gecelik 250 TL, hazır kurulu şekilde sunulan 4 kişilik aile kamp çadırlarına ise gecelik 750 TL ödüyor.

Erciyes Dağı eteklerindeki 2 bin 200 rakımlı Tekir Yaylası, sıcak havadan ve şehir hayatının stresinden kurtulmak isteyenlere ev sahipliği yapıyor. Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı, kış aylarının dışında da tatilcilerin sık tercih ettiği yerler arasında yer alıyor. Tatilciler, Erciyes'te kurulum için vakit kaybetmeden, hazır olan çadırlarda kamp yapabiliyor. 4'er kişilik çadırda konaklamak isteyenler, günübirlik ya da haftalık bölgede kalabiliyor. İstanbul, Konya, Adana, Yozgat gibi illerin arasında olduğu pek çok şehirden gelenler, yüksek rakım nedeniyle 20-25 derece sıcaklıkta serinleme imkanı buluyor. Kendi çadırıyla gelip 4 kişilik aile için çadır alanı kiralamak isteyen doğaseverler gecelik 250 TL, hazır kurulu şekilde sunulan 8 metrekarelik 4 kişilik aile kamp çadırlarına ise gecelik 750 TL ödüyor.

'ÇADIRIMIZI KURUP, BURADA YAŞAMAYI TERCİH EDİYORUZ'

Ailesiyle birlikte gelen Hacı Bağlamış (36), "Kayseri'de oturuyorum. Erciyes'in temiz havası ve oksijeni için burada bulunuyorum. Bütün halkımıza buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Şehirde bunalıyoruz. Buranın da havası çok güzel olduğu için burayı tercih ediyoruz. Şehirde hava sıcak olduğu için bunaltıcı bir hava oluyor. Biz de ailemizle çadırımızı kurup, burada yaşamayı tercih ediyoruz. Burada mangal yakıyoruz, çekirdek, nohut ve mısır yiyoruz. Ailemizle güzel vakit geçiriyoruz. Temiz hava alıyoruz. Uçurtma uçuruyoruz. Teknolojiden uzak doğal ortamda yaşıyoruz" dedi.

'ÇOK GÜZEL HAVASI VAR'

Hamit Akbaş ise "Kayseri'de şehrin bunaltıcı havasından, gürültüsünden uzakta, oksijeni bol. Ortam gayet güzel. İnsanlar da burada ailesiyle vakit geçiriyor. Biz de ailemizle burada aktivite olsun diye hep birlikte geldik. Birazdan mangalımızı da yakacağız. Dinleneceğiz. Akşama kadar buradayız. Her pazar geliyoruz. Kayseri'deki diğer vatandaşlara da burayı tavsiye ederiz. Çok güzel havası var. Dinlendiriyor. Haftaya zinde başlamak isteyen herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Turizm, Yaşam, Doğa, Son Dakika

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