Erciyes Üniversitesi 2025 Başarı Ödül Töreni - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesi 2025 Başarı Ödül Töreni

Erciyes Üniversitesi 2025 Başarı Ödül Töreni
13.06.2026 09:58
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ERÜ, 2025'te başarılı akademik ve idari personele ödül verdi; Rektör gelişim vurgusu yaptı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından, 2025 yılında özverili çalışmalarından dolayı akademik ve idari personel ile öğrencilere yönelik "2025 Başarı Ödül Töreni" düzenlendi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, başarıların takdir edilmesinin kurumsal gelişim açısından önemli olduğunu belirtti.

Altun, "Üniversitelerin gelişime açık, geleceğe yönelik bir vizyonla hareket etmesi son derece önemlidir. Biz de bu anlayışla üniversitemizin geleceğine yönelik projeleri hayata geçirmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ERÜ'nün her alanda nitelikli çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Altun, başarıların görünür kılınmasının önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmanın ardından 2025 yılında özverili çalışmalarından dolayı ödüle layık görülen akademik ve idari personel ile öğrencilere teşekkür belgesi verildi.

Programa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Afşın Alper Cerit, senato üyeleri, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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