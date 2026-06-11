Erciyes Üniversitesi\'nde Mezuniyet Coşkusu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 17. dönem mezunlarını verdi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, 102 öğrenci mezun oldu.

Törene, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Rektör Altun, burada yaptığı konuşmada, ERÜ'nün tüm fakültelerinin eşdeğer kalite ve gelişmişlik düzeyine ulaşmasına önem verdiklerini belirtti.

Dekan Güllü ise fakülteleri hakkında bilgi vererek, mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi Zübeyde Özlem Parlak Biçer, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Tören, mezun öğrencilere diplomalarının verilmesi, öğrencilerin hep birlikte keplerini havaya fırlatması ve mezuniyet pastasının kesilmesiyle son buldu.