Erciyes ve Yesevi Üniversitesi Arasında İşbirliği

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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen protokolün imza törenine, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova ile Rektör Vekili Prof. Dr. Naci Genç, ERÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ile akademisyenler katıldı.

İmza töreninde konuşan ERÜ Rektörü Altun, protokolün iki üniversite için hayırlı olmasını diledi.

ERÜ'nün işbirliklerine önem veren bir üniversite olduğuna dikkati çeken Altun, protokolle eğitim ve araştırma alanında iki üniversite arasında önemli çalışmalarda bulunulacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Altun ve Temirbekova tarafından işbirliği protokolü imzalandı.

Protokolle ERÜ ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi arasında çift diploma programı hazırlanması, öğretim elemanı ve öğrenci değişimi, ortak araştırma faaliyetleri, uzaktan eğitim ve örgün eğitimle ders etkinliği, seminerler ve akademik toplantılar ile kurs programları düzenlenmesi gibi birçok akademik çalışmada işbirliği gerçekleştirilecek.