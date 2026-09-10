Erciyesspor eski yöneticisini öldüren sanık müebbet hapis cezası aldı - Son Dakika
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Erciyesspor eski yöneticisini öldüren sanık müebbet hapis cezası aldı

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Kayseri'de Erciyesspor'un eski yöneticilerinden Ahmet Demir'i adliye önünde tabancayla öldüren tutuklu sanık M.A, yeniden yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, tutuksuz sanık H.D.

Kayseri'de Erciyesspor'un eski yöneticilerinden Ahmet Demir'i adliye önünde tabancayla öldüren tutuklu sanık, yeniden yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.A. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Sanık avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya, M.A'yı azmettirdiği iddia edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan oğlu avukat Ö.A. ile diğer tutuksuz sanık H.D. ise katılmadı.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanık M.A'nın "tasarlayarak kasten öldürme", Ö.A. ile H.D'nin de "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçlarından cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık M.A. savunmasında, olayın nedeninin sosyal medyadan kendisine edilen ağır küfürler olduğunu öne sürdü.

Yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu ifade eden M.A, maktulü yaralama kastıyla hareket ettiğini, öldürme gibi bir niyetinin olmadığını savundu.

Olay günü maktülle boğuştukları esnada silahın 2 kez ateş aldığını anlatan M.A, "Maktulün bana ettiği hakaret ve küfürleri hak etmedim. Pişmanım. Yaralama kastıyla hareket ettim, öldürmek istemedim. Keşke bu olay olmasaydı. 68 yaşındayım, uzun süredir cezaevindeyim. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatlarının esasa ilişkin savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, M.A'ya "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası, tutuksuz sanık H.D. hakkında ise beraat kararı verdi.

Hakkında çıkarılan yakalama kararı devam eden Ö.A'nın ise dava dosyasının tefrik edilmesine hükmedildi.

Olay

M.A, 7 Ocak 2020'de adliye önünde karşılaştığı kapan futbol kulübü Kayseri Erciyesspor'un eski yöneticilerinden Ahmet Demir'i (30) aralarında çıkan tartışmanın ardından silahla vurarak yaralamıştı.

Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, yakalanan M.A. tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.D, A.T, H.D. ve T.H. serbest bırakılmış, babası M.A'yı azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan avukat Ö.A. ise dava sürecinde tahliye edilmişti.

Görülen davada, saldırıyı gerçekleştiren M.A. "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 24 yıl, H.D, A.T. ve T.H. "tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak" suçundan 12'şer yıl hapis cezası almış, Ö.A. ve H.D. ise beraat etmişti.

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesinin kararı hukuka uygun bulmasının ardından Yargıtay'a taşınan dosya, yanlış hüküm kurulduğu gerekçesiyle bozma kararı verilerek, yerel mahkemeye gönderilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erciyesspor eski yöneticisini öldüren sanık müebbet hapis cezası aldı - Son Dakika

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