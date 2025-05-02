Erdal Hoş, Bursa\'da Trabzonspor\'u Konuştu

Futbol yorumcusu Erdal Hoş, Bursa Trabzon Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin düzenlediği "Memleket söyleşileri" programına katıldı.

Bursa Trabzon Kültür ve Yardımlaşma Derneği ev sahipliğindeki "Memleket söyleşileri" programında Bursa'da yaşayan Trabzonlular ile bir araya gelen Erdal Hoş, katılımcılarla Trabzonspor'un dünü, bugünü ve yarını üzerine sohbet etti.

Erdal Hoş, AA muhabirine, derneklerin bu tür faaliyetlerini önemsediğini söyledi.

Hoş, "Trabzonlularda belki aidiyet biraz daha fazla. Burada Trabzonspor'un etkisi olduğunu düşünüyorum. O aidiyeti belki 3 ve 4'üncü kuşakta da hala sıkı tutmasına belki Trabzonspor vesile oluyor. 'Bize her yer Trabzon' sloganını doğru anlamak lazım. Trabzonlular aslında biz gittiğimiz her yeri Trabzon gibi severiz demek istiyor. Böyle bakılması daha doğru. Trabzonlular genelde gittikleri yere uyum sağlar ama köklerini de unutmaz. Dernekler bunun taşınması anlamında önemli işler görüyor." dedi.

Dernek Başkanı Orhan Aygün ise bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Uzun zamandan beri Trabzonspor'u ve Türk futbolunu konuşmak adına bir program planlamamız isteniyordu. Anketlerde Erdal Hoş çıktı. Kendisiyle iletişime geçtik. Seve seve geleceğini söyledi. Trabzonspor'un dününü, bugününü ve yarınını Erdal Hoş hocamızın ustalığında üyelerimize anlatmaya çalışacağız. Bu etkinliklerin devamı gelecek. Bursa'da 32 kez Keles ilçesinde muhteşem şenlikler yaptık. 50, 60, 70 bin insanın katıldığı şenlikler oldu. Yine yayla şenliklerimiz devam edecek."

Katılımcılar, söyleşinin ardından kemençe eşliğinde horon oynadı.