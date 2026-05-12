Erdek'te Bina Çöktü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdek'te Bina Çöktü

12.05.2026 02:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, inşaat kazısı nedeniyle çatlayan bina, tedbir amaçlı tahliye sonrası çöktü.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, bitişiğinde yapılacak inşaat için temel kazısı sırasında çatlaklar oluşan ve tedbir amacıyla tahliye edilen 3 katlı bina, saniyeler içinde çöktü.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yalı Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. 3 katlı binada iddiaya göre yan tarafında sürdürülen inşaatın temel kazısı çalışmaları sırasında çatlaklar oluşup, ardından sesler gelmeye başladı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından tedbir amacıyla tahliye edilen bina, kısa süre sonra büyük bir gürültüyle çöktü. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, enkaz alanında inceleme başlatıldı. İlk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Çökme nedeniyle çevredeki binalarda da tedbir amaçlı kontroller yapıldığı öğrenildi. Binada sakinlerinden Yaşar Salkım, olay sırasında aile bireyleriyle birlikte dışarıda olduklarını ve içeride kimsenin bulunmadığını söyledi. Olayla ilgili teknik inceleme ve soruşturma sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Basri Tuncay Ertan/ERDEK,(Bursa),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdek'te Bina Çöktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabus hortladı Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti Kabus hortladı! Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti
İmamoğlu’nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi’ni kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi'ni kabul etti
“Sezercik“ rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde "Sezercik" rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde
Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası
Real Madrid’e alacak Mourinho’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer

10:42
Korkulan oldu İran’dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
10:33
Trump’ın korku dolu anları Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı
Trump'ın korku dolu anları! Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı
10:11
Sigara tiryakileri dikkat Milyonluk cezalar geliyor
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
10:09
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
Acun Ilıcalı 1.5 saatte 300 milyon euro kazanabilir
10:07
Hakan Safi, Leao bombasını patlattı Yer yerinden oynayacak
Hakan Safi, Leao bombasını patlattı! Yer yerinden oynayacak
10:07
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray’dan sert bir açıklama geldi
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 10:58:36. #7.13#
SON DAKİKA: Erdek'te Bina Çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.