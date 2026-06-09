Erdem Demir Toprağa Veriliyor

MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLECEK
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi Erdem Demir'in, otopsi işlemleri tamamlandı. Demir'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından teslim alındı. Demir'in cenazesinin Manisa'nın Salihli ilçesi Cafer Bey Mahallesi'ndeki camide ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Haber-Kamera: Kadir ÖZEN/İZMİR,
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