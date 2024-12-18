Erdemli Belediyesi'nde İşçilerin Hakları İçin Tarihi Anlaşma - Son Dakika
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Erdemli Belediyesi'nde İşçilerin Hakları İçin Tarihi Anlaşma

Erdemli Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi ile işçilerin maaşlarına zam yapılırken, yeni evlenecek çiftlere 20 bin TL nakit destek verileceği açıklandı. Ayrıca bayram ikramiyeleri arttırıldı ve sosyal haklar iyileştirildi.

18.12.2024 19:59
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Erdemli'de toplu iş sözleşmesi sevinci: Evleneceklere 20 bin TL nakit destek

MERSİN - Mersin Erdemli Belediyesinde işçileri sendikal haklara kavuştu, işçilerin maaşlarına zam ve sosyal haklarına iyileştirme yapıldı. Yeni evlenecek çiftlere ise 20 bin TL nakit desteği verilmesi kararlaştırılırken, Türkçülük Günü'ne özel işçilere bin liralık ikramiye de verilmesi kararlaştırıldı.

Erdemli Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. Kültür merkezinde düzenlenen imza törenine, Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, Hizmet-İş Sendikası Karaman Şube Başkanı Mustafa Karakaş katıldı. Yapılan toplu iş sözleşmesi ile en düşük işçi maaşı 30 bin TL olurken, bayram ikramiyeleri arttırıldı, işçilere aile desteği ve yakacak desteği sağlandı. Yeni evlenecek çiftlere ise 20 bin TL nakit desteği verilmesi kararlaştırılırken, Türkçülük Günü'ne özel işçilere bin liralık ikramiye de verilmesi kararlaştırıldı.

Erdemli Belediyesi olarak hep birlikte önemli bir adım atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara," Siz kıymetli çalışma arkadaşlarımızın en doğal hakkı olan sendikal haklarını tanıyarak sizlerin yanında olduğumuzu bir kez daha gösteriyoruz. Bu uzun zamandır beklediğimiz bir imzaydı. Daha önce yıllarca söz verildi. Cenap-ı Allah benim dönemimde sonuçlandırmayı taçlandırmayı nasip etti. Haklarınızı ve çalışma şartlarınızı iyileştirmenin mutluluğunu hep birlikte bugün burada paylaşacağız. Bu karar sadece bir imza değil emeğinize, alın terinize ve bundan sonra birlikte inşa ettiğimiz geleceğe duyduğumuz inancın bir ifadesidir. Hepiniz heyecanla bekliyorsunuz. Erdemlimizin kalkınmasında ve büyümesinde önemli rolü olan sizlerin haklarını her zaman koruyacağımızın sözünü buradan vermek istiyorum"dedi.

Çalışma şartlarının daha adil ve güvenilir hale getirildiğini ifade eden Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin'de, "Bu sözleşme ile çalışanlarımızın haklarını güçlendiren ve refahını arttıran önemli kazanımlar elde edildi. Ücretlerde ve sosyal haklarda iyileştirmeler sağlanmıştır. Çalışma şartları daha adil ve güvenilir hale getirilmiştir. İş barışını ve kurumsal dayanışmayı pekiştirecek düzenlemelere de yer verilmiştir" diye konuştu.

İmza törenin ardından Başka Kara, salonu dolduran işçilerle özçekim yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Erdemli Belediyesi'nde İşçilerin Hakları İçin Tarihi Anlaşma - Son Dakika

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