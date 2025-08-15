Mersin'in Erdemli ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Erdemli ilçesinde çeşitli suçlardan 25 yıl 9 ay ile 23 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
Erdemli'de 2 Hükümlü Yakalandı
