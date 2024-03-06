Mersin'in Erdemli ilçesinde, eğitimini tamamlayan 80 hafız için icazet töreni düzenledi.
İlçe Müftülüğünce eğitimi başarıyla bitiren 20'si kadın 80 hafız için gerçekleştirilen icazet merasimi, Erdemli Belediyesi Kongre Merkezi'nde yapıldı.
Törende, 80 kişiye hafızlık belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.
Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hafızlık Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, geçen yıl yurt genelinde 13 bin 500 kişinin hafızlık belgesi almaya hak kazandığını belirterek, bu sayıyı daha yukarı taşımayı hedeflediklerini söyledi.
Erdemli İlçe Müftüsü Hasan Küçük de eğitimlerini başarıyla tamamlayan hafızları tebrik etti.
Programa, Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve İl Müftüsü Aydın Yığman da katıldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin Erdemli'de 80 hafız için icazet töreni düzenlendi - Son Dakika
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından abartı egzoz kullanımı ve hatalı park eden araçlara yönelik yapılan denetimlerde, toplamda 215 araca 181 bin TL para cezası uygulandı. Denetimler sonucunda 5 araca abartı egzoz kullanımından 32 bin 195 TL, 6 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan 4 bin 140 TL ve 204 araca taşıt yolu üstünde park ihlali yaptığı için 144 bin 900 TL para cezası kesildi.
Muşspor Futbol Şube Sorumlusu Kürşat Duymuş ve Teknik Direktör Ercüment Coşkundere, takımın geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Duymuş ve Coşkundere, kalan 7 haftada Muşspor'u 2. Lig'e çıkarmak istediklerini belirtti. Yeni teknik heyetin liderliğinde takımın başarılı bir performans sergileyeceğine inanılıyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, park halindeki bir otomobilin içinde 2 gün mahsur kalan sahipsiz kedi, kurtarıldı. Otomobilin yanına gelen polis, araç sahibine ulaştı. Araç sahibinin gelmesiyle otomobil açıldı ve kedi dışarıya çıkarıldı. Ekipler tarafından su verilen kedi, bir müddet sonra sokakta gözden kayboldu. Araç sahibi ise kedinin kendisine ait olmadığını, park ettikten sonra içeriye girmiş olabileceğini belirtti.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda oyuncular koşu ve kısa pas çalışması yaptı. Ağrısı olan Varesanovic çift kale maçta yer alırken, sakatlıkları devam eden Laine ve Benhur Keser ise çalışmada yer almadı. Rize temsilcisi, hazırlıklarını tamamlayarak maç için İstanbul'a gidecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?