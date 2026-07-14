Erdemli\'de Kaybolan Ş.C. İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

MERSİN'in Erdemli ilçesinde iki gün önce serinlemek için girdiği denizde kaybolan Ş.C. (38) için arama çalışması devam ediyor.

Dün saat 14.00 sıralarında Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi sahilinde serinlemek için denize giren Ş.C.'nin sudan çıkmadığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz polisi ve dalgıçlar sevk edildi. Dalgıçlar ve Sahil Güvenlik botları, ilk gün Kızkalesi açıklarında ve kıyı şeridinde gerçekleştirdiği arama çalışmasında sonuç alınamadı. Arama çalışmalarının ikinci gününde de Ş.C., bulunamadı. Arama çalışmaları, günün ilk ışıklarıyla yeniden başlayacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.