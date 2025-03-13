Erdemli'de Sıfır Atık Projesi: Atığını Getir, Altınını Götür Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
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Erdemli'de Sıfır Atık Projesi: Atığını Getir, Altınını Götür Kampanyası Başlatıldı

Mersin'in Erdemli Belediyesi, geri dönüştürülebilir atıkları ödüllendirme sistemiyle toplamayı hedefleyen 'Atığını Getir, Altınını Götür' kampanyasını başlattı. Kampanya, vatandaşların geri dönüşüm yapmasını teşvik ederken, çevre temizliği ve ekonomiye katkı sağlıyor.

13.03.2025 16:40
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Mersin Erdemli'de Sıfır Atık Projesi: 'Atığını Getir, Altınını Götür' kampanyası başlatıldı

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara:

"Atığını Getir, Altınını Götür projesi kapsamında daha temiz bir Erdemli hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz"

MERSİN - Mersin'in Erdemli Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında 'Atığını Getir, Altınını Götür' kampanyası başlattı. Kampanya ile vatandaşların geri dönüştürülebilen atıklarını ödüllendirme sistemi ile toplayıp hem hane ve ülke ekonomisine katkıda bulunulmasının hem de doğanın korunmasının amaçlandığı bildirildi.

Erdemli Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen kampanya kapsamında sıfır atık noktaları oluşturuldu. Geri dönüştürülebilen atıklar, kağıt, karton, cam, plastik, metal, bitkisel atık, yağ atık, pil atık, elektrikli elektronik ve kıyafet atıkları 8 farklı grup olarak ekipler oluşturulan noktalarda toplanıyor. Toplanan her bir atık kendi arasında puanlama sistemine tabi tutularak, kilogramına karşılık gelen puanı hesaplanıyor. İlk aşamada 4 ay sürmesi planlanan kampanyada, her ay en yüksek puanı alan kişiye bir çeyrek altın hediye edilmesi kararlaştırıldı. Toplanan atıklarında lisanlı firmalar aracılığıyla geri dönüşüme kazandırıldığı aktarıldı.

"Daha temiz bir çevre bırakmak için çalışmalar yürütüyoruz"

Gelecek nesillere daha yeşil ve temiz bir çevre bırakmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Erdemli Belediyesi olarak Sıfır Atık Projesi'ni başlatmış bulunmaktayız. 'Atığını Getir, Altınını Götür' projesi kapsamında daha temiz bir Erdemli hedefiyle çalışmaya devam etmekteyiz. Projemize katılmak isteyenler Merkez Otoparktaki Sıfır Atık Nokta'mıza atıklarını getirebilirler" dedi.

Vatandaşlar atıklarını getirmeye başladı

Gelecek nesiller için çok güzel bir kampanya olduğunu aktaran Ayşenur Kalkan, "Erdemli Belediyesi'nin atık kampanyasını duydum 'Atığını Getir, Altınını Götür'. Çok güzel bir kampanya. İleriki nesillere temiz bir çevre bırakmak, insanlara güzel bir örnek olmak için. Projenin ileriki yıllarda da devam etmesini diliyorum. Altın kazanıp kazanmamak ümidi değil ama ileriki nesillere temiz bir çevre bırakmak ümidiyle" diye konuştu.

Hem çevreye katkı sağlamak hem de altın kazanmak istediğini dile getiren vatandaşlardan Tuğba Göktepe ise, "Erdemli Belediyemizin Sıfır Atık Projesini duydum geri dönüşüm adına. Ben de çevreme katkı sağlamak için, güzelleştirmek için atığımı getirdim. Hem çevreme katkıda bulunacağım hem de altınımı alacağım diye ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

Sıfır Atık projesini çok faydalı bulan Şifa Koyuncu da, "Atıklarımı getirdim ve buraya teslim ettim. Bu projenin çok faydalı olduğunu düşünüyorum" derken Cennet Çetin de, "Bu uygulamayı çok beğeniyoruz. Arkadaşlarım da tavsiye etti, uygulamayı gösterdi. Evdeki eşyalarımızı, atıklarımızı ayrıştırarak getirip ayrı bir şekilde buraya atıyoruz. Ayrıca altın veriyormuş bu uygulama çok güzel bir şey herkesi de teşvik eder. Memnunuz devamını bekliyoruz, herkese tavsiye ediyoruz" diyerek düşüncelerini aktardı.

Kaynak: İHA

Erdemli Belediyesi, Mersin, Getir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdemli'de Sıfır Atık Projesi: Atığını Getir, Altınını Götür Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika

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