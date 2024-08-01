Erdemli'de Spor Kurslarına Katılan Çocuklara Forma ve Spor Malzemeleri Dağıtıldı

Erdemli'de, spor kurslarına katılan çocuklara forma ve çeşitli spor malzemeleri verildi.
Belediyenin açıklamasına göre, Spor Koordinasyon Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.
Sporcuların ve ailelerinin katıldığı etkinlikte, çeşitli yarışmalar gerçekleştirildi.
Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, 13 branşta 5 binin üzerinde öğrenciye yaz kursları verdiklerini kaydetti.
Etkinlikte, kurslara katılan çocuklara forma ve çeşitli spor malzemeleri dağıtıldı.
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