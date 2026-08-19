Erdemli'de Yangın Söndürme Kahramanlarına Teşekkür - Son Dakika
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Erdemli'de Yangın Söndürme Kahramanlarına Teşekkür

Erdemli\'de Yangın Söndürme Kahramanlarına Teşekkür
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Belediye çalışanları, Erdemli'deki yangını söndürerek teşekkür belgesi aldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir seranın yakınındaki barakada çıkan yangına müdahale ederek yayılmasını engelleyen belediye çalışanlarına teşekkür belgesi verildi.

Erdemli Belediyesine bağlı Limon Çiçeği ekipleri, sosyal hizmet çalışmaları kapsamında Güneyli Mahallesi'nden geçerken bir seranın yakınındaki barakada yangın çıktığını fark etti.

İlk olarak yangın tüpüyle alevlere müdahale eden ekipler, daha sonra su tankerini kullanarak yangını söndürdü.

Yangının sera ve ormanlık alana sıçramasını engelleyen ekiplerin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye personeli, barakada soğutma çalışması yaptı.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, makamında ağırladığı belediye çalışanlarına teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: AA

Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdemli'de Yangın Söndürme Kahramanlarına Teşekkür - Son Dakika

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