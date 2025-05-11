Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu şehit ve gazi aileleriyle buluştu

Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Anneler Günü dolayısıyla şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

Tetikoğlu ve eşi Bilgin Tetikoğlu, Erdemli Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, şehit ve gazilerin anneleri ile eşlerinin Anneler Günü'nü kutladı.

Annelerle sohbet eden Tetikoğlu, "Anneler, içimizde, ruhumuzda ve toplumsal yaşamımızda hep ön plandalar." dedi.

Programa Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve eşi Aysel Kara da katıldı.