Erdoğan: AK Parti istişareyi siyasetin merkezine koydu - Son Dakika
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Erdoğan: AK Parti istişareyi siyasetin merkezine koydu

28.06.2026 15:48
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda partinin istişare geleneğini vurgulayarak, 25 yıllık başarıda milletle kurulan gönül köprülerinin ve meşveretin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti, Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı, Türkiye'yi dönüştürdü, siyaset kurumuna yeni soluk, yeni ve özgün bir bakış açısı kazandırdı. Bilhassa istişareyi farklı bir yaklaşımla ele aldık ve tarz-ı siyasetimizin tam merkezine oturttuk. Kamplarımızın en önemli özelliği, istişareyi geleneksel hale getirmesi, kurumsal bir zemine kavuşturmasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen "AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın kapanış konuşmasında, toplantıya iştirak ederek fikirleri, tespitleri, tenkit ve teklifleriyle katkı sunan katılımcılara teşekkür etti.

Erdoğan, organizasyonun herhangi bir aksaklık yaşanmadan, planlandığı gibi gerçekleşmesinde payı olanları tebrik ederek, "İki gün boyunca büyük bir gayret ve özveriyle bizlere yardımcı olan tesis personeline, emekçi kardeşlerimin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aynı şekilde, her zaman olduğu gibi görevlerini yüksek bir hassasiyetle icra eden emniyet birimlerimize bir kez de sizlerin huzurunda tebriklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kameraları, mikrofonları ve teknik ekipmanlarıyla milletin doğru, tarafsız, güvenilir habere erişebilmesi için fedakarca çalışan basın mensuplarını da kutlayan Erdoğan, "Bizleri samimiyetle bağrına basan Sapancalı, Sakaryalı vatandaşlarıma bu güzel ve kıymetli ev sahiplikleri için tek tek şükranlarımı sunuyorum." dedi.

AK Parti'yi 14 Ağustos 2001'de kurarak Türkiye'de yepyeni bir sayfa açtıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"AK Parti, Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı, Türkiye'yi dönüştürdü, siyaset kurumuna yeni soluk, yeni ve özgün bir bakış açısı kazandırdı. Bilhassa istişareyi farklı bir yaklaşımla ele aldık ve tarz-ı siyasetimizin tam merkezine oturttuk. Kamplarımızın en önemli özelliği, istişareyi geleneksel hale getirmesi, kurumsal bir zemine kavuşturmasıdır. Şunu bir defa açıkça söylemek isterim, bugün her aşaması başarılarla dolu çeyrek asırlık bir destandan söz ediyorsak bunda milletimizle inşa ettiğimiz gönül köprüleri kadar meşverete verdiğimiz önemin de büyük payı vardır. Çeyrek asırlık bu destanın her sayfasında her türlü öneriye, her türlü yapıcı eleştiriye kapımızı açık tutmamız vardır. Millet hesaba çekmeden kendimizi hesaba çekmeyi prensip edinmemiz vardır. Ak saçlılarımızın tecrübesiyle gençlerimizin dinamizmini aynı zeminde birleştirme, aynı potada eritme kabiliyetimiz vardır. Türkiye'nin bütün renklerini partimizin çatısı altında buluşturma vasfımız vardır.

AK Parti'nin, dün de dediğim gibi, bir Türkiye kitabı olması vardır. 25 yıldır bu ilkelerimizden taviz vermedik. 25 yıldır farklı düşünce ve önerilere kapımızı kapatmadık. 25 yıldır kendimizi yenilemekten, ufkumuzu genişletmekten vazgeçmedik."

Erdoğan, 25 yıldır AK Parti kitabına yeni sayfalar, yeni hikayeler ve yeni karakterler eklemekten geri durmadıklarını vurgulayarak, "Şurası da son derece önemlidir. Artık kendi alanında ülkemizde ve dünyada bir markaya dönüşen istişare ve değerlendirme toplantılarımız, en geniş katılımlı platform kimliğiyle her zaman özel bir konuma sahip oldu. Yer seçiminden hazırlık çalışmalarına, içeriğinden temasına, şarkısından oturumlarda ele alınacak konulara kadar hep çok titiz davrandık. Hiçbir detayı atlamadık, hiçbir boşluk bırakmadık. En verimli, en doyurucu şekilde geçmesi için çok titiz bir çalışma yürüttük." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan: AK Parti istişareyi siyasetin merkezine koydu - Son Dakika

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