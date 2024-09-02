Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'i Parlamento Seçimlerinde Zaferi İçin Tebrik Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'i Parlamento Seçimlerinde Zaferi İçin Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev\'i Parlamento Seçimlerinde Zaferi İçin Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Azerbaycan'daki parlamento seçimlerinde Yeni Azerbaycan Partisi'nin kazandığı zafer nedeniyle Aliyev'i tebrik etti. Erdoğan, seçim sonuçlarının Azerbaycan halkının Aliyev ve partisinin çalışmalarına duyduğu güveni gösterdiğini belirtirken, seçimlerin huzur içerisinde gerçekleşmesini de takdirle karşıladı.

02.09.2024 18:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i Azerbaycan'daki parlamento seçimleri zaferi için tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da düzenlenen parlemento seçimleri nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'i lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisi'nin zaferi için tebrik etti. İletişim Başkanlığı X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Aliyev'i Azerbaycan'da düzenlenen parlamento seçimlerinde lideri olduğu Yeni Azerbaycan Partisi'nin zaferi nedeniyle tebrik etti. Seçim sonuçlarının kardeş Azerbaycan halkının Aliyev ve partisinin icraatlarına duyduğu güveni gösterdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin demokratik bir ortamda, huzur ve sükünet içerisinde gerçekleşmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin 30 yıl aradan sonra ilk kez işgalden kurtarılan bölgeler de dahil Azerbaycan'ın tüm egemen topraklarında düzenlenmesinin önemini de belirtti."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, İlham Aliyev, Azerbaycan, Parlamento, Diplomasi, Politika, Güncel, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'i Parlamento Seçimlerinde Zaferi İçin Tebrik Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:45 İzmir’de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirdiler: 15 kişi gözaltında
18:38 Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı Kayıp Narin Olayında Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Tutuklandı
18:25 Kadıköy’de Yargıtay Savcısına Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı Kadıköy'de Yargıtay Savcısına Saldırı: İki Şüpheli Tutuklandı
17:59 Kasım Gülpınar’ın Yeniden Refah’tan İstifası ve Partinin Yorumları Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah'tan İstifası ve Partinin Yorumları
17:50 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklandı 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklandı
10:45 Ben Affleck’e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti
10:08 TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı TÜİK, Türkiye Ekonomisinin 2. Çeyrek Büyüme Rakamlarını Açıkladı
09:54 Hindistan’da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti Hindistan'da Şiddetli Yağışlar: 20 Kişi Hayatını Kaybetti
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
09:48 Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener’e tokat attı Immobile-Manaj pozisyonunu canlandıran Ahmet Çakar, Ertem Şener'e tokat attı
09:47 AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı Emekli maaşları için yeni sistem önerisi AK Partili ismin çıkışı milyonları heyecanlandırdı! Emekli maaşları için yeni sistem önerisi
09:47 Bursa’da iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark edemeyen çocuk denize düştü Bursa'da iskele ile gemi arasındaki boşluğu fark edemeyen çocuk denize düştü
09:25 Geceye damga vurmuştu Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi Geceye damga vurmuştu! Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 19:25:14. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'i Parlamento Seçimlerinde Zaferi İçin Tebrik Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement