Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın 106. Yılını Kutladı

06.04.2026 20:01
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetimizin en köklü kurumları arasında yer alan Anadolu Ajansı, sadece bir haber ajansı gibi çalışmanın ötesinde, milli iradenin, hakikatin ve tarafsız haberciliğin gür sesi olmuştur. Aktardığı doğru, hızlı ve güvenilir haberlerle de milletimizin ve insanlığın ortak hafızasında müstesna bir yer edinmiştir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü nedeniyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e kutlama mesajı gönderdi.

Kurtuluş mücadelesinin en çetin günlerinde milletin haklı davasını dünyaya duyurmak amacıyla kurulan AA'nın, bugün de aynı ruh ve kararlılıkla yoluna devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin en köklü kurumları arasında yer alan Anadolu Ajansı, sadece bir haber ajansı gibi çalışmanın ötesinde, milli iradenin, hakikatin ve tarafsız haberciliğin gür sesi olmuştur. Aktardığı doğru, hızlı ve güvenilir haberlerle de milletimizin ve insanlığın ortak hafızasında müstesna bir yer edinmiştir. Bugün iletişim çağının tüm imkanlarını etkin bir şekilde kullanarak dünyanın dört bir yanında hakikatin izini süren Anadolu Ajansı, ülkemizin küresel alandaki güçlü temsilcilerinden biri haline gelmiştir.

Bu vesileyle Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyor, başta bu müstesna kurumun banileri olmak üzere bugüne kadar emeği geçen tüm çalışanlarını rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Üstlendikleri sorumluluğun bilinciyle halen görevlerini büyük bir fedakarlık ve özveriyle sürdüren tüm mensuplarına da başarılar diliyorum. Hakikatin sesi olmaya devam eden Anadolu Ajansının, aynı azim ve kararlılıkla yürüyüşünü sürdüreceğine yürekten inanıyorum."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı, Güncel, Son Dakika

ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
Kanlı pusu Minibüsünü park ederken kurşunların hedefi oldu Kanlı pusu! Minibüsünü park ederken kurşunların hedefi oldu
“Kürt Ahmet“ lakaplı Ahmet Turgut son yolculuğuna uğurlandı "Kürt Ahmet" lakaplı Ahmet Turgut son yolculuğuna uğurlandı
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Önce kaza yaptılar, sonra ortalığı karıştırdılar Önce kaza yaptılar, sonra ortalığı karıştırdılar

20:24
Trump: Tarihi bir operasyonla İran’dan pilotlarımızı kurtardık
Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
20:22
Savaştan kaçmıyorlar Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Savaştan kaçmıyorlar! Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
19:47
Mert Hakan Yandaş teşekkür mesajı paylaştı İsmini anmadığı kişi olay oldu
Mert Hakan Yandaş teşekkür mesajı paylaştı! İsmini anmadığı kişi olay oldu
19:44
JPMorgan Chase CEO’sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
JPMorgan Chase CEO'sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
18:43
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı
