Erdoğan\'dan Cemil Meriç anma mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yazar Cemil Meriç'in ölümünün 39'uncu yılına ilişkin mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Müellifi olduğu eserlerle, edebiyatımıza kazandırdığı tercümelerle, ilim ve düşünce dünyamıza yaptığı eşsiz katkılarla gönüllerde müstesna bir yere sahip olan kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i vefatının 39'uncu yılında rahmetle yad ediyorum" dedi.