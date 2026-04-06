Erdoğan'dan Kabine Toplantısı Sonrası Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Toplantıda aile, dış politika, ekonomi ve enerji başlıklarının ele alındığını belirten Erdoğan, alınan kararların ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi. Türkiye'nin hedeflerine kararlılıkla ilerlediğini ifade eden Erdoğan, hükümetin gündemine hakim olduğunu ve gündem dayatmasına izin verilmeyeceğini söyledi, ayrıca yakın dönemde erken veya ara seçim planı bulunmadığını açıkladı.

Bölgesel krizlere dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin önceliğinin ülkeyi çatışmalardan uzak tutmak ve vatandaşın refahını artırmak olduğunu belirtti. Küresel gelişmelere rağmen Türkiye'nin üretim, yatırım ve kalkınma odaklı politikalarını sürdürdüğünü vurguladı. İran'a yönelik saldırılar sonrası küresel ekonomide dalgalanmalar yaşandığını, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının enerji ve tedarik zincirlerini etkilediğini söyledi. Avrupa'da enerji maliyetlerinin arttığını aktaran Erdoğan, Türkiye'nin enerji tedarikinde çeşitlilik politikası sayesinde bu süreçten daha az etkilendiğini, petrol ve doğal gaz temininde ciddi risk bulunmadığını ifade etti.

Ekonomik göstergelerin geçmiş krizlere kıyasla daha güçlü olduğunu belirten Erdoğan, dış finansman ve rezervler açısından olumlu bir tablo bulunduğunu söyledi. Petrol fiyatlarındaki artışa karşı Eşel Mobil sisteminin devreye alındığını açıklayan Erdoğan, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin önemli bir kısmının vatandaşlara yansıtılmadığını kaydetti. Ekonomiye destek kapsamında yeni kredi paketlerinin hayata geçirildiğini, turizm ve ihracat sektörlerine yönelik 120 milyar liralık finansman imkanı sağlandığını açıkladı. Enflasyonla mücadele programının sürdüğünü ifade eden Erdoğan, üretim, istihdam ve ihracatın korunmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını belirtti.

İletişim alanında 5G altyapısının 81 ilde hizmete alındığını açıklayan Erdoğan, bu teknolojinin yeni fırsatlar sunacağını söyledi. Sulama ve içme suyu yatırımlarına da değinen Erdoğan, çok sayıda tesisin hizmete açıldığını ve bu yatırımların ekonomiye önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Bölgedeki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Türkiye'nin barış, istikrar ve diplomasi temelinde hareket ettiğini vurguladı, çatışmaların sona ermesi için diplomatik girişimlerin sürdüğünü belirtti ve uluslararası topluma çağrıda bulundu.