CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın LGS sınavına girecek genç kardeşlerime kalpten başarılar diliyorum. Sınavın gözümüzün nuru evlatlarımıza, değerli ailelerine, tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Rabb'im zihin açıklığı versin" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Erdoğan'dan LGS öğrencilerine başarı dileği - Son Dakika
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