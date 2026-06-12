Erdoğan'dan LGS öğrencilerine başarı dileği - Son Dakika
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Erdoğan'dan LGS öğrencilerine başarı dileği

12.06.2026 21:20
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın LGS sınavına girecek genç kardeşlerime kalpten başarılar diliyorum. Sınavın gözümüzün nuru evlatlarımıza, değerli ailelerine, tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Rabb'im zihin açıklığı versin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan'dan LGS öğrencilerine başarı dileği - Son Dakika

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