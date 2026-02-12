Erdoğan'dan Ulaştırma Ağları Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İslam dünyası bu muazzam coğrafyada doğal koridorlara, dinamik ve genç bir nüfusa ve hızla büyüyen pazarlara hükmetmektedir. Ancak bu büyük potansiyeli tam anlamıyla hayata geçirebilmek ve coğrafi avantajları stratejik bir güce dönüştürmek için etkin, güvenilir ve bütünleşmiş ulaştırma ağlarına ihtiyaç vardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na video mesaj gönderdi.

Toplantının, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz eden Erdoğan, "İslam coğrafyasının farklı köşelerinden İstanbul'umuza teşrif eden misafirlerimizin her birine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum." ifadesini kullandı.

Coğrafi mesafelerin önemini yitirdiği fakat stratejik bağlantıların geçmişte hiç olmadığı kadar değer kazandığı bir süreçten geçildiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"İslam İşbirliği Teşkilatının ulaştırma konulu ilk konferansı yaklaşık 40 sene önce gerçekleştirildi. Bu süreçte dünya ekonomisi, ticaret yolları, üretim merkezleri ve ulaştırma teknolojileri de köklü bir dönüşüme uğradı. Ulaştırma, malların ve insanların hareketliliğini sağlamanın ötesinde, kalkınmanın, rekabet gücünün ve bölgesel entegrasyonun temel unsurlarından biri haline geldi. Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Orta Doğu'ya uzanan İslam dünyası bu muazzam coğrafyada doğal koridorlara, dinamik ve genç bir nüfusa ve hızla büyüyen pazarlara hükmetmektedir. Ancak bu büyük potansiyeli tam anlamıyla hayata geçirebilmek ve coğrafi avantajları stratejik bir güce dönüştürmek için etkin, güvenilir ve bütünleşmiş ulaştırma ağlarına ihtiyaç vardır."

"Küresel ticaret hatlarını tahkim ettik"

Kara yolları, demir yolları, limanlar ve havalimanları arasında tesis edilecek güçlü bağlantıların yalnızca İslam ülkeleri arasındaki ticareti değil, sosyal ve kültürel etkileşimi de artıracağına inandıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye olarak son yıllarda ulaştırma alanında hayata geçirdiğimiz büyük ölçekli projelerle bu anlayışı somutlaştırmaya çalıştık. Marmaray, Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi dev projelerimizle küresel ticaret hatlarını tahkim ettik. Modern demir yolu hatlarımız yük ve yolcu taşımacılığında büyük mesafeler katetti. Büyük liman yatırımlarımız deniz taşımacılığı kapasitemizi güçlendirdi. Havacılık alanındaki hamlelerimiz ise ülkemizi küresel hava taşımacılığının önde gelen merkezlerinden biri haline getirdi."

"Yatırımları yalnızca ulusal bir çerçevede değerlendirmiyoruz"

Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Projesi'ne verdikleri destekle tarihi İpek Yolu'nu modern bir anlayışla yeniden canlandırdıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ancak biz bu yatırımları yalnızca ulusal bir çerçevede değerlendirmiyoruz. Hedefimiz İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerle entegrasyonu güçlendirmek, sınır aşan koridorları geliştirmek ve ortak projelerle katma değer üretmektir. Bildiğiniz üzere konferansımız boyunca yürüttüğümüz yapıcı müzakereler neticesinde önemli adımlar attık. Üye ülkeler arasında ulaştırma hatlarını güçlendirecek bir yol haritasının oluşturulması, uluslararası platformlarda dayanışmanın artırılması ve Türkiye'nin dönem başkanlığında bir Ulaştırma Bağlantısallığı Strateji Belgesi hazırlanması yönünde önemli kararlar aldık. Şüphesiz kararların etkin biçimde uygulanabilmesi için teknik toplantıların aksatılmaması ve takip mekanizmalarının titizlikle işletilmesi önem taşıyor. İnanıyoruz ki bugün ortaya koyduğumuz irade bunun önünü açacaktır. Bu vesileyle toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, iştirak eden ülkelere teşekkür ediyorum."