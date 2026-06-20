Erdoğan'dan YKS öncesi gençlere başarı dileği

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek tüm gençlerimize yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan gençlere sosyal medya hesabından başarılar diledi. Erdoğan, mesajında ifadeleri kullandı:

"Yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek tüm gençlerimize yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum. Sevgili genç arkadaşlarım: Sınavınız nasıl geçerse geçsin, unutmayın; sizler bu ülkenin geleceğisiniz, yarınlarımızın teminatısınız, ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz."